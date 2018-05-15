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Министерство цифрового развития преобразует социалку, транспорт и АПК - эксперт


МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Появление министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в краткосрочном и среднесрочном периодах времени отразится на сферах образования, здравоохранения и транспорта, считает доцент кафедры информатики и экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Ранее во вторник президент РФ подписал указ "О структуре органов исполнительной власти", в соответствии с которым министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"В условиях российской действительности наибольший эффект от внедрения цифровых технологий в кратко- и среднесрочном периодах следует ожидать в отраслях, связанных с образованием, здравоохранением, финансами, транспортом, в сельском хозяйстве, сфере услуг. В долгосрочном периоде — изменения произойдут в отраслях промышленного производства. В данном направлении сейчас действуют три стратегии и 11 госпрограмм, каждая из которых подкреплена финансированием, вот от них и ждут эффекта", - рассказал Тимофеев РИА Новости.

По словам Тимофеева, решение о преобразовании ведомства "можно рассматривать, как поколенческое". "Потому что с одной стороны, во многом деятельность Минкомсвязи и Минцифрового развития взаимосвязаны, с другой - в новой реальности перед министерством стоят более широкие, глубинные, даже практически гибридные задачи", - пояснил он свою точку зрения.

Преобразование ведомства, по его мнению, позволит "минимизировать дублирование одних и тех же задач".

"Объединением можно сократить и издержки на разработки программ и комплексов по развитию, добиться большей схожести с западными программами по развитию и внедрению цифровых технологий в экономику. И однозначно снизится бюрократическая нагрузка и повысится качество вводимых программ развития. Со временем, когда масштаб задач и результатов будет более четко прорисовываться, можно будет и выделить отдельные структуры и, скорее всего, уже в новом формате под быстро меняющийся мир", - добавил он.

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