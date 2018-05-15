Минпросвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования — указ

Приводятся актуальные цитаты про Министерство просвещения.

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство просвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, следует из опубликованного во вторник указа главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

"Передать Министерству просвещения Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся", — говорится в документе.

Помимо этого, ведомству переданы функции по оказанию госуслуг и управлению государственным имуществом в сфере общего, среднего и дополнительного профессионального образования, профобучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.