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Счетная палата РФ вернула в бюджет 19,152 млрд руб по итогам проверок 2017 года


МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ по итогам проверок за 2017 год обеспечила возврат 19,152 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней, говорится в годовом отчете контрольного ведомства.

Это более чем вдвое превышает показатель предыдущего года: в 2016 году возврат бюджетных средств по итогам проверок аудиторов составлял 8,817 миллиарда рублей, а в 2015 году – 10,317 миллиарда рублей.

Всего Счетная плата провела в 2017 году 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий против 321 в 2016 году и 322 в 2015 году. Аудиторы за прошлый год проверили 4,8 тысячи объектов. В 2016 и 2015 годах их было, соответственно, 3,2 тысячи и 2,6 тысячи.

"Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 1,866 триллиона рублей", – говорится в отчете за прошлый год. Аудиторы выявили в общей сложности 6,455 тысячи нарушений.

При этом наибольший вес пришелся на нарушения в ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности – 813,6 миллиарда рублей, или 43,6 % общего объема нарушений. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов составили 599 миллиардов рублей, на них пришлось 32,1% общего объема нарушений. Объем бюджетных средств с признаками нецелевого использования составил 4,7 миллиарда рублей, неэффективного использования ресурсов – 34,8 миллиарда рублей.

По итогам проверок Счетной палаты в 2017 году правоохранительные органы возбудили 35 уголовных дел, еще 38 материалов было приобщено к материалам предварительного следствия. В пяти случаях был получен отказ в возбуждении уголовных дел. По 84 делам проводятся оперативно-розыскные мероприятия. К дисциплинарной ответственности после проверок Счетной палаты в прошлом году было привлечено 48 лиц, 61 материал поступил в арбитражные суды общей юрисдикции.

Кроме того, в результате прокурорского реагирования на информацию аудиторов государству был возмещен ущерб на 20 миллионов рублей. Инспекторы Счетной палаты возбудили 389 дел об административных правонарушениях, из них по 243 судебные органы вынесли решения об административном наказании: привлечено к ответственности 130 лиц, взыскано штрафов на 23,2 миллиона рублей.

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