Совмещение постов вице-премьера и главы Минсельхоза было бы оптимальным - депутат ГД

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Совмещение постов вице-премьера и министра сельского хозяйство было бы оптимальным для развития АПК, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина "О структуре федеральных органов исполнительной власти", у главы кабмина будет десять заместителей вместо девяти. Премьер Дмитрий Медведев на прошлой неделе озвучил планы по своим замам, согласно которым Алексей Гордеев станет вице-премьером, отвечающим за сельское хозяйство. Позднее источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера. Однако в опубликованном указе подобная "совмещенная" должность прописана только в отношении первого вице-премьера - министра финансов. Официальные предложения премьер-министра по персоналиям будут представлены президенту в пятницу.

"Я до последнего надеялся, что Алексей Гордеев будет совмещать эти две должности, потому что везде на всех уровнях говорили о том, что будет такая модель, когда курирующий сельское хозяйство вице-премьер будет являться и министром сельского хозяйства. Я считаю, что это была бы самая оптимальная модель для успешного развития сельского хозяйства в нашей стране", - сказал РИА Новости депутат.

Сельское хозяйство очень сложная отрасль, которой нужно заниматься с утра до вечера, отметил он. "А если курирующий ее вице-премьер отвечает за много отраслей, то сельское хозяйство всегда будет по остаточному принципу, а это плохо. Если будет разделение обязанностей, то лишь бы это были люди одной команды, понимающие друг друга. И чтобы не было между ними интриг, не было такого, чтобы курирующего сельское хозяйство вице-премьера загрузят какими-то еще смежными независимо от сельского хозяйства отраслями", - считает первый зампред комитета.

Он уверен, что один человек не может отвечать и за сельское хозяйство и, например, за нефть, за железную дорогу, энергетику и другие отрасли, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству. "Если же будет такая конфигурация, что вице-премьер отвечает за блок сельского хозяйства и перерабатывающую промышленность, если у него будет блок министерства сельского хозяйства и продовольствия, как в Татарстане, то у него будет возможность влиять и на перерабатывающую отрасль", - полагает Хайруллин.

Он напомнил, что Гордеев, до того как возглавлял Центральный федеральный округ в качестве полномочного представителя президента РФ и до того как был губернатором Воронежской области, долгие годы руководил Минсельхозом и именно при нем реализовывались приоритетные национальные проекты по развитию сельского хозяйства. "При Гордееве отсталая по производству Воронежская область с точки зрения молочного животноводства превратилась в одного из лидеров. В любом случае эта область имела самые высокие темпы прироста производства молока. Он в этой теме очень хорошо разбирается", - подчеркнул парламентарий.

Хайруллин также отметил, что до 2006 года Россия была импортозависимой практически по всем видам продовольствия: зерно импортировали в огромных количествах, очень много завозили свинины и курятины. "Реализация нацпроектов, которые в дальнейшем переросли в госпрограмму развития сельского хозяйства, показала, насколько оно является отзывчивым на инвестиции. Мы очень быстро вернули себе утраченные позиции. По зерну мы сегодня первые-вторые в мире по экспорту, по пшенице уже давно первые. По курятине уже самодостаточны и начали ее экспорт, который нарастает каждый год. По свинине мы тоже экспортоориентированы, понемножку завоевываем. Пока у нас осталась импортозависимость только по молоку и говядине. Это самые капиталоемкие отрасли, но при этом они дают возможность трудоустроить в деревни в круглогодичной форме большое количество работников", - резюмировал первый зампред аграрного комитета.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Вице-премьер по вопросам АПК не будет совмещать должность министра по сельскому хозяйству, следует из указа президента РФ.