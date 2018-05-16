Движение по автомобильной части Крымского моста началось со стороны Тамани

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Автомобили со стороны Тамани начали движение по Крымскому мосту, передаёт корреспондент РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомился с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, встретился со строителями и выступил на митинге-концерте.

Колонна автомобилей местных жителей и мотоциклистов рано утром начала движение по Крымскому мосту со стороны Тамани. Среди первых участников движения - местные жители, строители Крымского моста, ветераны и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Автомобили украшены шарами и флагами России.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открылся одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час. Остановка на мосту запрещена.