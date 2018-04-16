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Движение автомобилей через Крымский мост стартовало из Керчи на Кубань


КЕРЧЬ, 16 мая /ПРАЙМ/. Движение автомобилей через Крымский мост в Краснодарский край стартовало из Керчи, передает корреспондент РИА Новости.

Открыли движение по автомобильной части Крымского моста со стороны полуострова автомобилисты - жители полуострова. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей.

В проезде по мосту с обеих сторон участвуют также не менее тысячи мотоциклистов, их колонну со стороны Крыма возглавит байкер Александр Залдостанов (Хирург). Движение по мосту с 16 мая будет открыто для легковых автомобилей и автобусов. Планируется, что движение грузовиков по Крымскому мосту начнется осенью.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа KMAZ из Тамани до Керчи почти за четверть часа.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России - 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением - поток автотранспорта запущен 16 мая.

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