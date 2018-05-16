РЕПОРТАЖ: Сотни автомобилистов и байкеров открыли движение на Крымском мосту из Керчи

КЕРЧЬ, 16 мая /ПРАЙМ/. Десятки автомобилей и сотни мотоциклов открыли движение по Крымскому мосту из Керчи. Первыми на мост из Крыма въехали машины журналистов, блогеров и представителей общественности, за ними – сотни байкеров во главе с Александром Залдостановым (Хирургом). Машины и мотоциклы украшены флагами России, люди снимают происходящее на камеры, делают селфи, некоторые высовываются из люков на крыше машин. Водители начали сигналить сразу с началом движения.

Перед стартом представители инфоцентра "Крымский мост" раздали каждому специальную брошюрку "Первый проезд" с историей моста и правилами проезда по Крымскому мосту. В ней водителей просят не останавливаться, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

"Я ЗДЕСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ИСТОРИЯ"

Среди тех, кто стартовал в составе колонны автомобилистов из Крыма, был и гражданин США Барри с женой из Керчи. На нем футболка с надписью "Севастополь, Крым, Россия", до старта колонны он, сбиваясь с английского на ломаный русский, рассказал, почему оказался здесь.

"Я уже семь лет живу здесь, в Керчи, на Пионерском бульваре, хотя являюсь гражданином США. Я уже на пенсии. Я решил проехать по Крымскому мосту, потому что это история. А еще – это удобно мне, так как я часто ездил в Краснодарский край, потому что там работает банк, и мне не надо на паром", - рассказал за несколько минут до старта движения журналистам Барри.

ПРИШВАРТОВАЛИСЬ К РОССИИ НАВСЕГДА

Группа ветеранов войны и военной службы в составе автоколонны также стартовали из Керчи через Крымский мост. Все они в парадной форме, с орденами и медалями, они приехали на мост, когда было еще темно.

"Мы решили отметить праздник посещением моста, увидеть его светящимся ночью, панораму. Мы благодарим строителей, что они так быстро построили наш транспортный переход на тот берег. Мы не только вошли в Россию, в гавань, но и пришвартовались. Навсегда", - рассказал почетный гражданин города Керчь Николай Тимофеевич Китиков.

"Наша крепость Керчь – лучшее место, откуда виден мост. Мы организовали смотровые площадки, и все те, кто хотел увидеть стройку – видели ее. Для тех, кто сомневался – мы показали – он строится, это не "Мосфильм", - рассказала одна из участниц первого проезда по мосту, директор Керченского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Сотрудники музея создали совместную со строителями выставку истории Керчи и транспортного перехода через Керченский пролив – от времен Боспорского царства до наших дней, сказала директор музея.

"Мы с мостовиками сделали выставку в нашем музее, классную: с нас история – как этот мост пытались строить раньше, а с них – сегодняшний день, от костюмов, сварочного аппарата и фотовыставки, которая фиксировала это событие. Ведь это еще и Боспорское царство, а институт Археологии РАН признал, что Керчь самый древний город России. Это воссоединение для нас – абсолютно всего – истории, судеб, а главное – справедливости. Это праздник и победа, просто исключительная", - сказала РИА Новости Умрихина.