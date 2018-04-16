Колонны автомобилистов и байкеров из Керчи и Кубани встретились на арке Крымского моста

КРЫМСКИЙ МОСТ, 16 мая /ПРАЙМ/, Максим Грознов. Колонны автомобилистов и байкеров с противоположных сторон Крымского моста встретились на арке, передает корреспондент РИА Новости.

Две колонны машин и мотоциклов, стартовавшие утром 16 мая на Крымский мост из Тамани и Керчи, встретились в его кульминационной части - на автодорожной арке. Водители сигналят и приветствуют друг друга, машут руками, кричат приветствия.

Машины и мотоциклы украшены российской символикой и флагами.

Строители моста, которые расположились на строящейся железнодорожной части, снимают происходящее на телефоны и машут водителям. В ответ им сигналят и кричат слова благодарности.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа KMAZ из Тамани до Керчи почти за четверть часа.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России - 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением - поток автотранспорта запущен 16 мая.