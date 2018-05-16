Суд 6 июня рассмотрит дело о банкротстве экс-главы "Трансаэро" Плешакова

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы назначил на 6 июня проверку обоснованности заявления банка ВТБ, требующего признать банкротом Александра Плешакова, бывшего председателя совета директоров и одного из совладельцев разорившейся авиакомпании "Трансаэро" TAER, следует из определения суда.

Заявление ВТБ поступило в арбитраж 27 апреля, сумма обязательств Плешакова перед банком в карточке дела пока не указана.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составлявшие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.

На начало ноября 2015 года крупнейшими акционерами компании являлись супруги Александр и Ольга Плешаковы, также среди акционеров была мать Плешакова - глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина, которая до лета 2015 года была членом совета директоров перевозчика.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.