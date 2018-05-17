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Комитет по иностранным делам ЕП одобрил проект решения о макрофинансовой помощи Украине


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 16 мая /ПРАЙМ/. Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил проект решения о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере до 1 миллиарда евро в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Еврокомиссия предложила в начале марта новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. Совет ЕС и Европарламент должны согласовать устраивающий обе стороны текст документа, который будет вынесен на одобрение отдельно ЕП и Советом. Комитеты Европарламента по иностранным делам и по международной торговле 16-17 мая рассматривают данный проект.

В начале мая депутат ЕП от Франции Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести в проект поправку о приостановке помощи и увязать выделение средств с выполнением Украиной ряда мер по реализации минских договоренностей. В среду проект был принят комитетом без этой поправки, свидетельствует база данных ЕП.

В документе при этом сохранился пункт о том, что "в свете неполного осуществления Украиной программы, связанной с третьим пакетом, целесообразно включить конкретные условия для каждого из двух траншей этой помощи" и что "эти условия должны также включать меры, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы".

Речь идет о требовании создать систему проверки имущественных деклараций чиновников и данных о бенефициарах компаний. Третьим условием депутаты видят разрешение с Украиной вопроса о запрете на экспорт необработанной древесины.

В середине марта глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду, что предоставление средств произойдет до конца этого года.

Предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе проведение реформ. Действие программы закончилось в январе 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным, в частности Верховная рада Украины отказалась отменять эмбарго на экспорт из Украины необработанной древесины.

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