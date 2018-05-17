Второе чтение проекта об ответственности за исполнение санкций США в РФ запланировано в ГД

МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций запланировано в Госдуме на четверг, однако спикер ГД Вячеслав Володин может обратиться к депутатам с предложением перед принятием проекта провести по нему дополнительные консультации.

Проект закона, внесенный в Госдуму в понедельник, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

В среду комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента без поправок принять проект во втором чтении.

Позднее глава ВТБ Андрей Костин, сам находящийся под американскими санкциями, заявил журналистам, что в нынешнем виде принимать закон об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций стран Запада в РФ недопустимо.

Костин в среду участвовал в заседании группы фракции "Единая Россия" в Госдуме, по итогам которого также заявил, что резолюция о недопустимости принятия данного законопроекта в текущем виде в среду была принята единогласно членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава ВТБ отметил, что бизнесмены просят осторожно подходить к поправкам в закон перед его принятием.

В Госдуме в свою очередь отреагировали на заявления бизнес-сообщества. Так, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев заявил, что Володин планирует на пленарном заседании предложить провести дополнительные консультации по законопроекту.

Исаев в то же время отметил, что правительство России и Верховный суд направили положительные заключения на законопроект.

Ранее планировалось, что документ пройдет второе чтение вместе с проектом о контрсанкциях. Эту инициативу в апреле внесли в Госдуму председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и главы всех думских фракций, к ним впоследствии присоединилась большая часть депутатов. Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.