Госдума в четверг рассмотрит отставку Голиковой с поста главы Счетной палаты

МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Госдума в четверг по предложению президента России Владимира Путина рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Татьяны Голиковой от должности председателя Счетной палаты.

Это связано с тем, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее предложил Голиковой пост вице-премьера по социальной политике.

Думские фракции в четверг должны будут представить кандидатуры на освободившуюся должность главы Счетной палаты. В тот же день их рассмотрит совет нижней палаты парламента. После этого поддержанные советом кандидатуры будут направлены президенту.

Фракция "Единая Россия" предложит кандидатуру главы совета Центра стратегических разработок, экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, "Справедливая Россия" - председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. От КПРФ может быть предложена кандидатура первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, от ЛДПР – аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Председатель Счетной платы по законодательству назначается сроком на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в Госдуму. Также глава государства вправе внести иную кандидатуру, если его не устраивают те, что предложены депутатами.