Британия сообщит ЕС о своей готовности остаться в таможенном союзе после 2021 г – СМИ

МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Великобритания намерена сообщить Евросоюзу, что готова остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года в рамках договора по выходу страны из блока европейских стран, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, во вторник кабинет министров во главе с Терезой Мэй одобрил новый план по соглашению о Brexit, который может помочь избежать создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Источники газеты подчеркнули, что в новом плане будут представлены строгие временные рамки.

Как отмечет издание, представители комитета правительства пришли к соглашению, что Британия останется в рядах союза, если не будут готовы технологически сложные системы на границе. Чиновники предупреждали, что их могут не установить до 2023 года.

ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Ранее представитель ЕК подтвердил РИА Новости, что представители ЕС и Британии согласовали структуру последующих дискуссий, предварительно выделив четыре блока тем.