МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Госдума перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций, соответствующее решение было принято депутатами в начале пленарного заседания в четверг.

"Порядок работы на сегодняшний день принимается единогласно", - заявил спикер ГД Вячеслав Володин по итогам голосования. Из порядка работы было исключено обсуждение соответствующего законопроекта.

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Ранее глава ВТБ Андрей Костин, находящийся под американскими санкциями, заявил о недопустимости принятия данного законопроекта в текущем виде. Глава ВТБ отметил, что бизнесмены просят осторожно подходить к поправкам в закон перед его принятием.

Володин на пленарном заседании в четверг предложил провести дополнительные консультации по законопроекту.