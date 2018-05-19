МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" отправила из Москвы в Астрахань резервным самолетом пассажиров Boeing, вернувшегося в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Самолет "Победы" в субботу вернулся в аэропорт вылета — "Внуково" — из-за отказа правого двигателя. Он следовал по маршруту Москва-Астрахань. Представитель авиакомпании говорил РИА Новости, что случай отказа двигателя произошёл впервые за все время полётов "Победы".

"Самолет из Москвы в Астрахань вылетел в 10.24", — сообщили в "Победе" в субботу.