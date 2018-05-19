МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки в столичном аэропорту Внуково самолета Boeing авиакомпании "Победа" из-за отказа правого двигателя.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолета в аэропорту Внуково", — говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры.

Самолет "Победы" в субботу вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. Он следовал по маршруту Москва-Астрахань. Представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что случай отказа двигателя произошёл впервые за все время полётов "Победы".