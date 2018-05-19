МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Пьяного 51-летнего мужчину, который нецензурно выражался и пытался сорвать погоны с сотрудника полиции, сняли с рейса Санкт-Петербург-Астана в аэропорту Пулково, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции. Злоумышленник был помещен в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", — сказала Волк.

По ее словам, перед взлетом самолета мужчина стал вести себя агрессивно и отказывался занять свое кресло, нарушитель громко выражался нецензурной бранью, грубил членам экипажа и мешал другим пассажирам.

На авиадебошира завели дело об административном правонарушении, предусмотренное статьями "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".