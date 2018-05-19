МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Решения по поводу выдачи недостающих разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2" будут приняты до конца лета, заявил гендиректор австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью агентству DPA.

По его прогнозам, пишет Handelsblatt, власти трех стран вдоль маршрута газопровода: России, Швеции и Дании, от которых ожидаются разрешения на постройку — примут решение в ближайшие месяцы.

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала также Финляндия, где уже начаты подготовительные работы на морском участке.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Австрийский нефтегазовый концерн OMV — одна из крупнейших компаний ТЭК в Центральной Европе и главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.