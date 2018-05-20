ТОКИО, 20 мая — ПРАЙМ. В Южной Корее скончался председатель группы компаний LG Ку Бон Му, который руководил четвертым по величине конгломератом в течение 23 лет, сообщили южнокорейские СМИ.

Бизнесмену, перенесшему в последнее время несколько операций на мозге, было 73 года.

Ку Бон Му унаследовал руководство корпорацией, получившей международную известность, в частности, благодаря продукции LG Electronics, в 1995 году от своего отца Ку Чжа Гёна. Как сообщает агентство Рёнхап, руководство группы компаний LG возложено на младшего брата покойного, заместителя председателя корпорации Ку Бон Чжуна.

Ку Бон Му оставил после себя двух дочерей и 40-летнего приемного сына Ку Гван Мо, которого считают будущим преемником на руководящем посту конгломерата LG.