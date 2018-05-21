СОЧИ, 21 мая — ПРАЙМ. Производство молока в России в текущем году вырастет незначительно с уровня 2017 года в 18 миллионов тонн, основной причиной для этого является ситуация с ценами на сегодняшний момент, заявил журналистам директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко в рамках летнего молочного саммита в Сочи.

По словам Мищенко, молочная отрасль России сейчас развивается сложно.

"По итогам 2017 года Россия произвела порядка 18 миллионов тонн сырого молока. На мировом рынке это примерно шестое место. … В России растет производство молока, но, боюсь, что в 2018 году… эта цифра, если вырастет, то очень незначительно. Основная причина – ситуация с ценами на сегодняшний момент…. Самый важный показатель – это производство продукции на душу населения. Мы производим примерно столько же, сколько Новая Зеландия. Но у них 3,5 миллиона населения, у нас – 146 миллионов. По этому показателю мы далеко не в начале", — сообщил Мищенко.

Эксперт отметил, что производство молока – это вид аграрного бизнеса, который должен быть разносторонним по типам хозяйствования.

"В принципе рынок развивается активно. Нам необходимо государственное регулирование, более здравое, сбалансированное, рассчитанное на длительный период. … Да, с одной стороны есть укрупнение, массовое производство. С другой стороны необходимо сохранять и развивать сельской уклад жизни, легализовывать частное производство любой сельскохозяйственной продукции", — заявил Мищенко, добавив, что сегодня крупнейшим производителем молока в стране является Татарстан.

Молочная Олимпиада стартовала в Сочи в понедельник, 21 мая, и продлится до 24 мая. В рамках мероприятия запланированы молочный саммит, а также молочный и сырный форумы.