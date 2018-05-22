МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Министерство экономического развития (МЭР) подготовило ряд документов, которые предлагают после выхода нового майского указа президента РФ Владимира Путина провести перезагрузку поддержки малого и среднего бизнеса в стране, пишет РБК со ссылкой разработанные Минэкономразвития документы.

Отмечается, что МЭР в своих предлагает уделить особое внимание порядку финансовой поддержки предпринимателей в секторах малого и среднего бизнеса. В частности, ведомство призывает провести снижение норм резервирования банков по кредитам небольшим компаниям. В настоящее время коэффициент риска по кредитам малому бизнесу находится на уровне 75%, в министерстве считают, что это "запретительные" требования.

Также ведомство предлагает переориентировать "МСП банк": кредитная организация не смогла стать институтом для поддержки этой сферы бизнеса в стране. По факту, банк конкурирует с другими кредитными организациями, а ведомство хочет, чтобы средства банка можно было бы нацелить на проектное финансирование стартапов, а также инновационных компаний. Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года‍

Еще одна мера, предложенная МЭР, это увеличение списка банков, которые участвуют в программе льготного кредитования "6,5". Необходимо, как следует из документов ведомства, ввести образовательные программы для фермеров, а также обеспечить бизнесменов бесперебойной работой службы "одного окна".

Министерство также беспокоит вопрос информирования представителей малого и среднего бизнеса о мерах господдержки. Этот вопрос предлагается решать путем создания единой информационной платформы.

В мартовском послании президента Федеральному собранию Путин отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетом для развития страны. "К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь — вырасти с 19 млн до 25 млн человек", — заявил он.

В настоящее время, отмечает РБК, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет около 20%.