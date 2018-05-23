С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что команда Минфина сохранится. "Конечно", — ответил Силуанов на соответствующий вопрос журналистов.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что команда Минфина сохранится. "Конечно", — ответил Силуанов на соответствующий вопрос журналистов.
https://1prime.ru/News/20180523/828856005.html