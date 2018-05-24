ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Части европейский компаний, вероятно, придется уйти из Ирана из —за американских санкций, заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель.

"Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний волей-неволей будет вынуждена выйти из Ирана", — заявила Меркель на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Относительно того, могут ли китайские компании заполнить нишу, которую оставят европейские компании, Меркель заявила, что это решение остается за китайской стороной.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.