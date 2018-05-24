МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум открывается в четверг.

Ниже приводится справочная информация.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

Основная задача форума – поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации Федерального собрания России и Межпарламентской ассамблее стран СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России.

Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран содружества.

Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций.

В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.

В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской ассамблеей СНГ и Совфедом при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года его организатором его является министерство экономического развития России.

Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (оргкомитет ПМЭФ), который возглавил министр экономического развития.

С 2014 года председателем оргкомитета является первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются некоммерческой организацией фонд "Росконгресс" (до декабря 2015 года — фонд "Петербургский международный экономический форум").

С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, в 2006-2015 годах – на территории выставочного комплекса "Ленэкспо".

В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года.

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский.

В последние годы ПМЭФ превратился из важного внутрироссийского события в авторитетное и представительное мероприятие, получившее международное признание.

В 2017 году Петербургский международный экономический форум прошел 1-3 июня. В его работе приняли участие более 14 тысяч человек из 143 стран. Среди них – главы 700 компаний из России и 400 иностранных компаний.

В форуме также приняли участие высокопоставленные зарубежные политики.

Центральным мероприятием деловой программы ПМЭФ-2017 стало пленарное заседание "На пороге новой экономической реальности" с участием президента России Владимира Путина. 127 мероприятий прошли в форматах панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-завтраков и бизнес-диалогов. Впервые после трехлетнего перерыва в рамках форума состоялся бизнес-диалог Россия – США, в работе которого принял участие Путин.

В рамках программы ПМЭФ состоялось 88 культурных и спортивных мероприятий.

На форуме было подписано 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму 1817,9 миллиарда рублей (не считая соглашений, сумма которых составляет коммерческую тайну).

В 2018 году Петербургский международный экономический форум пройдет 24-28 мая.

Главная тема ПМЭФ-2018 – "Создавая экономику доверия".

Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.