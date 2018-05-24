С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в 2018 г может увеличить экспорт газа в дальнее зарубежье до 199 миллиардов кубометров, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Вы знаете, что мы уже идем с превышением к уровню прошлого года в 4,3 миллиарда кубов. Уже есть факт, если тенденция сохранится, то этот абсолютный прирост до конца года должен сохраниться. Поэтому если чисто арифметически рассчитать, то вы хорошо считаете — 199 миллиардов кубов", — сказал он.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров.