ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая израильская газета "Исраэль ха-Йом" утверждает, что российский бизнесмен Роман Абрамович в четверг приедет в Израиль, чтобы "завершить процесс иммиграции".

"На пути в Израиль: Роман Абрамович, еврейский миллиардер родом из России, владелец футбольного клуба "Челси", как ожидается, прибудет сегодня в Израиль и, вероятно, завершит процесс репатриации", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что Абрамович сейчас строит "огромный дом" в тель-авивском районе Неве-Цедек.

Согласно местному законодательству, правом на получение гражданства Израиля обладают евреи, их дети и внуки.

Комментарием Абрамовича или его представителей РИА Новости пока не располагает.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича писало, что у бизнесмена возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла больше трех недель назад. Источник из окружения Абрамовича пояснил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы — речь, по его словам, идёт о затянувшейся процедуре продления. Газета Daily Telegraph утверждает, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.

Между тем, представитель министерства алии и абсорбции Израиля сообщила РИА Новости, что к ним не поступало информации о якобы готовящейся иммиграции в страну российского бизнесмена Романа Абрамовича. Она поставила под сомнение достоверность публикации.

"Это какой-то слух. Мы знаем точно, кто сегодня прилетает в аэропорт, мы получаем эту информацию — какой самолет, какие одиночные репатрианты. Фамилии Абрамовича, разумеется, нет", — сказала собеседница агентства, чье ведомство занимается вопросами еврейской иммиграции в Израиль и адаптации репатриантов.

"То, что сегодня он не приезжает, — это сто процентов… Если репатриант приезжает в страну, то мы должны быть в компьютере готовы к такому. У нас такой информации (об Абрамовиче — ред.) и близко нет", — добавила она.

Собеседница агентства сказала, что не знает, когда бизнесмен собирается репатриироваться в Израиль и есть ли у него такие планы вообще.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о поездке Абрамовича в Израиль якобы с целью получения гражданства.

"Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли об этом в Кремле.