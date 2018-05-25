С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" и нигерийская Oranto Petroleum изучат возможность сотрудничества в Африке. Стороны подписали на ПМЭФ меморандум о взаимопонимании в отношении возможного сотрудничества по реализации нефтегазовых проектов в Африке, передает корреспондент РИА Новости.

"Меморандум закрепляет намерение сторон изучить возможность сотрудничества на базе существующих активов Oranto Petroleum, приобретения новых активов, реализации проектов в области переработки, коммерции и логистики, а также монетизации газа на Африканском континенте", — отмечается в сообщении российской компании.

Oranto Petroleum совместно с компанией Atlas Petroleum International являются крупнейшей в Африке частной группой по разведке и добыче углеводородов. Штаб-квартира компании расположена в столице Нигерии — Лагосе. В портфеле компании находятся 20 месторождений в десяти странах континента, включая Сенегал, Гану, Нигерию, Южный Судан.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.