МОСКВА, 25 мая ПРАЙМ. Россия формирует экономику доверия внутри страны, при этом дискуссия на ПМЭФ запустила многие механизмы для ее формирования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы ее формируем. И сегодняшний разговор не только заложил основу, но и запустил многие механизмы формирования этой экономики", — сказал Володин на полях ПМЭФ в эфире НТВ, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия сформировать экономику доверия внутри страны.

Политик также подчеркнул, что без дискуссии и без диалога доверия быть не может, "поэтому должна быть хорошая дискуссия для того, чтобы можно было составить разговор об экономики доверия". "Дискуссия, на самом деле, она удалась", — сказал он.