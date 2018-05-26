МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, вносящий изменения в ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", согласно которому расходы Пенсионного фонда предполагается увеличить более чем на 92 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", — говорится в документе от 24 мая.

Как поясняется на сайте правительства, законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учётом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году.

"Благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается. Общий объём расходов Фонда увеличивается на 92,2 миллиарда рублей (до 8532 миллиардов рублей)", — добавляется на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило проект о внесении изменений в закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.