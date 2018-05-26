С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Замглавы Минфина России Сергей Сторчак сомневается, что Великобритания распространит санкции на российский суверенный долг.

"Это же не официальная позиция Лондона. Я не вижу (угрозы — ред.) и не думаю, что они это сделают", — сказал Сторчак РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, реальна ли на его взгляд угроза распространения санкций на госдолг РФ со стороны Великобритании, откуда вслед за США прозвучали такие заявления.

Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властями РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Комитет также призвал ввести санкции против российского госдолга.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.