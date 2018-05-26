С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Многие инвесторы хотели бы вкладывать в экономику Китая, дальнейшее открытие страны для иностранных инвесторов принесет стране много средств, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ известный американский инвестор Джим Роджерс.

В марте министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай расширит доступ иностранным компаниям на рынок Китая. В частности, китайские власти намерены увеличить допустимую долю участия иностранных инвесторов в капитале нескольких видов финансовых организаций. Кроме того, будут отменены ограничения на долю держания акций иностранным капиталом для банков и компаний для управления финансовыми активами.

"Китай начал постепенно открывать экономику 40 лет назад, и активизировал этот процесс с 2005 года — только недавно они стали более открыты для финансового сообщества. Конечно, это принесет им больше денег — все хотят инвестировать в растущие экономики, а Китай, безусловно, является такой сегодня", — уверен собеседник агентства.

"Но как долго будет идти этот процесс (открытия экономики)?… Они открываются, но делают это медленнее, чем это сделал бы я", — сказал он, комментируя планы Китая открыть ряд сфер экономики для иностранных инвестиций.

Джим Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире. Несколько лет назад начал инвестировать в российский рынок. В частности, он приобрел крупный пакет акций российского производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.