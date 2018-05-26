С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Объявленное снижение акцизов на топливо в РФ позволит избежать существенного колебания цен на бензин, считает министр энергетики Александр Новак.

Как отмечал в четверг первый вице-премьер — глава Минфина РФ Антон Силуанов, из-за роста цен на нефть нефтекомпаниям выгоднее продавать ее на внешнем рынке, а не на внутреннем, в результате на российском рынке наблюдается рост цен на топливо. Согласно последним данным Росстата, средняя цена бензина перешла рубеж в 42 рубля за литр на 21 мая.

"Сейчас эта ситуация очень хорошо должна снивелироваться, и в рамках конкуренции, я думаю, что мы не увидим существенных колебаний цен", — рассказал Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ, говоря о влиянии снижения топливных акцизов на цены.

Вице-премьер Дмитрий Козак в среду сообщил, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

Новак подчеркнул, что Минэнерго считает целесообразным рассмотреть введение плавающих акцизов на нефтепродукты

"В целом такой инструмент в принципе был бы хорошим для сглаживания колебаний цен на внешних рынках, сглаживания курса рубля, налоговой составляющей. Поэтому думаю, что его было бы целесообразно рассмотреть", — ответил Новак на вопрос о плавающих акцизах.

Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала ввести в России систему гибкого (плавающего) топливного акциза, который может меняться ежемесячно в зависимости от внешней нефтяной конъюнктуры — как это происходит с экспортными пошлинами на энергоносители и НДПИ. По мнению антимонопольного ведомства, это способствовало бы стабилизации цен на рынке нефтепродуктов.

Против этого предложения выступал Минфин. В министерстве отмечали, что поступления от топливных акцизов — это источник формирования дорожных фондов, причем в основном региональных. При плавающих акцизах в случае снижения цены нефти в бюджетах регионального уровня появятся выпадающие доходы, которые придется компенсировать за счет каких-то других источников. А таких источников антимонопольной службой предложено не было.

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