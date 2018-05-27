АНКАРА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население страны обменивать имеющуюся у них иностранную валюту на турецкие лиры, чтобы остановить падение курса национальной валюты.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, противники Турции, не добившись успеха во время попытки переворота в июле 2016 года, пытаются достичь своих целей путем снижения курса турецкой лиры.

"Братья, у кого под подушкой лежат доллары и евро, возьмите их и обменяйте на лиры. Давайте вместе сломаем их игру", — сказал Эрдоган, выступая на предвыборном митинге в Эрзуруме. Трансляцию вел телеканал NTV.

Курс турецкой лиры к доллару США в среду вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,93 лиры за доллар. За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Только за последний месяц она обесценилась по отношению к этим валютам на 15%. После того как ЦБ Турции объявил о повышении ставки окна поздней ликвидности, лира укрепилась в пятницу до 4,71 за доллар.

Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывали c заявлением международного рейтингового агентства Fitch, которое выразило опасение в связи с намерением Эрдогана в случае победы на президентских выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой.