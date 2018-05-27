МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. АФК "Система" не исключает возможности продажи продать контрольный пакет "Детского мира", рассказал основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков РБК.

По его словам, руководство "Системы" думает о продаже пакета. "Часть не будем продавать точно", — заметил он. "Детский мир" — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России, сказал Евтушенков. "Продавать пакет, если так честно говорить, жаба душит, но не исключено", — добавил он.

Сегодня есть три претендента (на "Детский мир"), рассказал Евтушенков корреспонденту РБК. По его словам, сейчас стороны обсуждают, сможет ли АФК "Система" продать контрольный пакет с премией. "Если нас устроит премия за контроль, то возможно, и продадим. Если нет, не будем спешить", — заметил он. Каждый квартал цена акций «Детского мира» только увеличивается, "поэтому нет никакой необходимости резать золотую курицу, которая несет золотые яйца", — заявил Евтушенков.

На момент закрытия торгов в пятницу, 25 мая, одна акция "Детского мира" стоила 96,5 рубля. Общая капитализация компании составляла 71,3 млрд рублей. Таким образом, на продаже контрольного пакета "Система" может заработать около 37 млрд рублей.