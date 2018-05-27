МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в четверг 7 июня, глава государства ответит на вопросы граждан, которые можно будет задать через приложения и соцсети, сообщила пресс-служба Кремля.

"7 июня 2018 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва — Путину" и "ОК Live". Вопросы принимаются с 8.00 мск 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них зададут Путину в ходе прямого эфира.

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

"Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ. С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва — Путину". Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Седьмого июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом", — добавили в пресс-службе Кремля.