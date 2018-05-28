МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Британское правительство готовится к продаже многомиллиардной доли в Royal Bank of Scotland. Таким образом, власти могут возобновить программу приватизации, которая была остановлена на три года, сообщает Dow Jones со ссылкой на телеканал Sky News.

Британские банкиры и инвесторы с нетерпением ждут продажи части 70,5%-ной государственной доли в RBS, которая может состояться уже на этой неделе.

Royal Bank of Scotland основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.