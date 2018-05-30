МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Василий Орлов, ранее занимавший пост министра экономического развития Амурской области, назначен врио губернатора региона.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Козлова А. А… постановляю назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", — говорится в указе, опубликованном на сайте администрации РФ.

Орлов ранее занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".