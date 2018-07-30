БЕЛГРАД, 30 июл /ПРАЙМ/. Доход от туризма в бюджет Черногории в этом году превзойдет сумму в 1 миллиард евро при сохранении нынешней тенденции, что станет выдающимся результатом, заявил министр устойчивого развития и туризма Павле Радулович.

Согласно данным главы минтуризма, в середине июля в республике с 620-тысячным населением находилось около 170 тысяч туристов, что почти на 8% больше, чем в данный период прошлого года. По словам Радуловича, за первые пять месяцев число гостей Черногории оказалось на 22% больше показателей прошлого года. Он отметил, что в страну приезжает все больше западноевропейцев, в то время как "число традиционных гостей из региона и России находится на прежнем уровне с небольшим ростом".

По расчетам министра, соседи по Балканам и граждане стран бывшего СССР составляют половину туристов, до трети — граждане ЕС, остальные — жители арабских стран и государств Азии.

"Черногория определенно преодолеет сумму дохода в 1 миллиард евро от туризма в 2018 году, если сохраним рост на 8%, что стало бы выдающимся результатом. В прошлом году мы уже превзошли показатели 1987 года, которые были рекордными, и постепенно идем в сторону установления нового рекорда", — цитирует министра туризма национальное телевидение RTCG.

Радулович уточнил, что в настоящее время туризм дает 23% доходов бюджета Черногории, а в плане правительства к 2030 году поднять эту цифру до 30%.