МЕХИКО, 31 июл /ПРАЙМ/. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что переговоры с США по НАФТА будут закончены в ближайшие дни.

"В ближайшие дни мы придем к соглашению с командой президента США Дональда Трампа", — заявил Обрадор во вторник на пресс-конференции.

Обрадор отметил, что верит в построение хороших отношений с США. "Мир и любовь. Нам не нужны споры", — сказал мексиканский политик.

Также он пообещал, что во время его правления (Обрадор вступает в должность 1 декабря сроком на шесть лет) не будет повышений цен на бензин и электричество, а также будет гарантировано медицинское обеспечение всем гражданам Мексики.