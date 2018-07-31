МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. "Торговая война" между США и Китаем, скорее всего, продолжится и усилится в 2018 году, а также негативно повлияет на темпы роста мировой экономики, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Торговый спор между США и Китаем, скорее всего, продолжится и усилится в течение оставшейся части года и окажет негативное, но управляемое влияние на глобальный экономический рост", — говорится в сообщении. Агентство не исключает и введения странами дополнительных торговых мер до конца года.

По мнению Moody's, торговый конфликт между двумя странами окажет "управляемое совокупное влияние на глобальный рост и инфляцию". Однако если финансовые рынки продемонстрируют слишком большую реакцию на эти события или если доверие рынка будет подорвано, негативное влияние на мировую экономику возрастет, полагает агентство. В Moody’s ожидают, что торговые ограничения сократят темпы роста ВВП США на 0,25 процентных пункта в 2019 году. Инфляция в США, вероятно, вырастет в этом и 2019 годах за счет укрепления экономической ситуации в стране. Темпы роста ВВП Китая, по прогнозу, сократятся за счет "торговой войны" примерно на 0,3-0,5 процентных пункта в 2019 году, однако меры властей КНР могут слегка смягчить это негативное влияние на экономику.

Moody's считает, что пошлины на сталь и алюминий принесут пользу металлургическому и алюминиевому секторам США, но нанесут ущерб тяжелой промышленности. Предполагаемые пошлины США на все импортированные транспортные средства и их запчасти будут негативны для большей часть мировой автомобильной промышленности. Наибольшее влияние 25%-ные пошлины США на китайские товары окажут на автомобили, телекоммуникационное и промышленное оборудование. Ряд компаний могут отложить принятие важных инвестиционных решений, учитывая неопределенность относительно дальнейших мер двух стран, пишет агентство.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.