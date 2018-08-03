МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об органической сельскохозяйственной продукции, предусматривающий специальную маркировку такой продукции и государственную поддержку ее производителей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ определяет как органическую экологически чистую сельхозпродукцию (сырье и продовольствие), производство которой соответствует установленным требованиям. Так, при производстве органической продукции запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, за исключением тех, что разрешены национальными, межгосударственными и международными стандартами в данной сфере.

Закон также содержит запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, ионизирующего излучения; использование гидропонного метода выращивания растений. Запрещается использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе с использованием поливинилхлорида.

Производство органической продукции должно быть обособлено от производства неорганической продукции, а сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции будут содержаться в едином госреестре. Подтверждение соответствия производства органической продукции действующим стандартам будет добровольным, но только после него производители будут вправе маркировать тару надписями и знаками единого образца о принадлежности продукции к органической.

Проект закона был разработан правительством во исполнение поручения президента. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года. При этом размещать маркировку на упаковке органической продукции, произведенной в переходный период, запрещается.