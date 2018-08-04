КРАСНОЯРСК, 4 авг — ПРАЙМ. Все профильные ведомства подключились к расследованию к крушению Ми-8 недалеко от города Игарка на севере Красноярского края; к месту трагедии, где погибли 18 человек, летят глава региона, прокуроры, следователи, полиция и представители других ведомств.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

РАССЛЕДОВАНИЕМ ЗАЙМЕТСЯ СК РФ

Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В СК заявили, что в целях наиболее полного и всестороннего расследования дело передано в Центральный аппарат ведомства. Для работы на место происшествия направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики СК, создана следственно-оперативная группа. Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, опрашивают персонал авиакомпании и аэропорта отправления, а также возможных очевидцев произошедшего.

ПИЛОТ МОЛОДОЙ, НО ОПЫТНЫЙ

Авиакомпания "Ютэйр" начала собственное расследование катастрофы своего вертолета.

Вертолет Ми-8АМТ (бортовой номер RA-25640) выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом.

Командир вертолета — 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 — в качестве командира воздушного судна.

ПРОВЕРКИ, ГУБЕРНАТОР И "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих дал поручение Росавиации выяснить причины катастрофы Ми-8. Также он дал указания относительно работы с родственниками погибших и страховыми компаниями.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс вылетел на место трагедии.

По факту крушения Ми-8 Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку о соблюдении законодательства безопасности полетов. Ространснадзор проведет проверку авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги". В Центральном аппарате службы создано три штаба: в территориальном управлении Сибирского федерального округа и в Уральском федеральном округе.

Роснефть сообщила, что на месте крушения работают две оперативные группы "РН-Ванкор". В компании организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших.

На базе главного управления МЧС России по Красноярскому краю после крушения вертолета открыт телефон "горячей линии" 8(391)275-16-17".