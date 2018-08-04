МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ми-8, который потерпел крушение в Красноярском крае, допустил столкновение с другим вертолетом при работающей связи и предупреждении об опасном сближении, говорится в сообщении "Роснефти".

На борту разбившегося вертолета были сотрудники одной из ее дочерних компаний.

"По уже имеющейся предварительной информации, крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТейр", который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в компании продолжает работу оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших. Все тела погибших будут доставлены в Красноярск.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

В числе пассажиров вертолета были работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций, сообщала пресс-служба "Роснефти".

Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).