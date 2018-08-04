КИЕВ, 4 авг /ПРАЙМ/. Украинские предприятия, которые входят в сферу инфраструктуры, понесли десятки миллиардов гривен прямых убытков вследствие невозможности использования своего имущества в Крыму и неподконтрольной территории Донбасса, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Вместе с МИД мы сейчас готовим единое исковое заявление от наших государственных предприятий. Мы насчитываем десятки миллиардов гривен (1 гривна равна примерно 2,3 рубля – ред.) прямых убытков за неиспользование украинского имущества", — сказал Омелян в субботу вечером в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, сюда входит имущество "Укрзализныци" (железной дороги), которое было конфисковано в Крыму, имущество, которое было конфисковано на неподконтрольном Киеву Донбассе, также это касается имущества "Украэроруха", "Укрпочты", морских портов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.