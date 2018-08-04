МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Британские эксперты рассматривают Россию как серьезного кандидата на проведение ЭКСПО-2025, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Екатеринбург, Осака и Баку претендуют на проведение всемирной выставки "Экспо-2025". Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре путем тайного голосования.

"Мы сейчас встречаемся применительно к нашему заявочному комитету ЭКСПО-2025. И я должен сказать, что здесь, в Великобритании, Россию не на правительственном, а на экспертном уровне рассматривают как очень серьезного кандидата, чтобы получить этот большой международный форум", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Проведение "Экспо-2025" запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.