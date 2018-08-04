ВАШИНГТОН, 4 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как работают новые ввозные пошлины на импортные товары.

"Тарифы работают намного лучше, чем кто-либо ожидал. Рынок Китая упал на 27% за последние 4 месяца, и они ведут переговоры с нами. Наш рынок сильнее, чем когда-либо, и будет резко расти после того, как эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены. Америка в первую очередь!" — написал Трамп в своём Twitter.

Он добавил, что "пошлины оказали огромное положительное влияние" на металлургическую промышленность США".

"Фабрики открываются по всем штатам США. Сталевары снова работают, и большие средства поступают в нашу казну. Другие страны используют тарифы против нас, но когда мы делаем то же самое, глупые люди возмущаются", — отметил он.

Ранее Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий против большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.