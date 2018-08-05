МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Граждане Украины, находящиеся на заработках в Польше, отправляют больше остальных иностранцев деньги за пределы страны. На их долю пришлось 86% всех переводов, сообщает Польское радио.

В течение I квартала 2018 года в общей сложности из Польши было выведено 58,5 млрд рублей иностранными работниками. Между тем за аналогичный период 2017 года данная сумма составляла 46 млрд рублей.

Согласно информации министерства соцполитики Украины, ежегодно порядка 9 млн украинцев уезжают на сезонные работы в другие государства.