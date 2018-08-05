МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Иранская авиакомпания IranAir в воскресенье утром получила пять новых пассажирских самолетов франко-итальянского концерта ATR в рамках заключенного ранее контракта на поставку 20 лайнеров ATR72 600-й серии, передает агентство IRNA

Ранее IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США. В субботу агентство Mehr сообщило, что национальная авиакомпания исламской республики планирует получить пять новых самолетов ATR в воскресенье.

Как передает агентство, пять новых пассажирских самолетов ATR 72-600 в воскресенье приземлились в столичном аэропорте Мехрабад. Агентство уточняет, что на данный момент IranAir всего получила 13 самолетов ATR 72-600.

Ранее сообщалось, что Минфин США после решения Вашингтона 8 мая выйти из соглашения по иранскому атому заявлял, что отзовет так называемые экспортные лицензии на поставки авиалайнеров Ирану, и дал производителям на сворачивание экспорта самолетов 90 дней.

В июне компания Boeing объявила об отмене поставок самолетов Ирану в связи с введенными санкциями США. В Airbus заявили, что будут руководствоваться возможными санкционными ограничениями и требованиями экспортного контроля при принятии решения о поставке Ирану самолетов.