МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье заявил о своем согласии отчитаться перед парламентом по экономическим вопросам, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана дал Роухани месяц, чтобы дать отчет по действиям правительства по преодолению экономических проблем. Решение поддержали более четверти депутатов, что по конституции исламской республики обязывает президента явиться в парламент.

"Конечно, это было бы хорошей возможностью рассказать правду моему возлюбленному народу, который является действительным владельцем страны — и моя, и ваша легитимность исходит из голосов народа",- заявил президент в письме спикеру парламента Али Лариджани.

В то же время Роухани назвал требования парламента антиконституционными, однако заявил, что "придет в парламент и ответит на все вопросы, чтобы избежать разногласий между властями и из-за уважения к Исламскому консультативному совету".

В начале августа парламент потребовал от президента отчитаться по вопросам, связанным с многолетней экономической рецессией, продлением санкций в банковской сфере, резким падением национальной валюты по отношению к иностранной, а также с неспособностью правительства контролировать цены товаров и валюты и сократить уровень безработицы.

Роухани ранее признавал наличие проблем в экономике страны, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 — начале 2018 года протесты в Иране. Президент говорил и о наличии проблемы безработицы в стране.

В течение нескольких последних месяцев в стране наблюдается резкое ослабление местной валюты — неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила, по сообщениям СМИ, отметку в 100 тысяч риалов, в то время как еще в марте она не превышала 50 тысяч.