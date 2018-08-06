ВАШИНГТОН, 6 авг /ПРАЙМ/, Татьяна Калмыкова. США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Хотя согласно сделке механизм возврата санкций предусмотрен только в случае нарушения Ираном договоренностей, чего не произошло, США объявили об этом в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение.

Эксперты прогнозируют введение санкций против иностранных предприятий уже в ближайшие недели. По данным источников РИА Новости, в ходе переговоров с европейцами американские партнеры так не дали никаких четких ответов относительно того, как США планируют вводить санкции. Альтернативу СВПД Вашингтон также пока не представил.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

САНКЦИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки. Критиковал он ее много и долго, но остальные члены соглашения — Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай – питали надежды на его сохранение в изначальном виде.

Минфин США после соответствующего объявления опубликовал информацию, какие санкции будут возвращаться и когда. Так, после 90-дневного периода, который истекает как раз в понедельник, 6 августа, следует ожидать возвращения следующих санкций: на приобретение Ираном американских долларов; на торговлю золотом и другими ценными металлами; на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов; на выпуск иранского долга; санкции против иранских автомобилей.

Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США.

Ведущий специалист по Ирану из Международной кризисной группы (International crisis group) Али Ваез рассказал РИА Новости, что санкции, которые вновь вступят в силу 6 августа, являются ненефтяными и направлены на финансовые сделки, торговлю ценными металлами, услуги по страхованию и транспортировку. "Более болезненные санкции, которые направлены на возможность Ирана экспортировать нефть, вступят в силу 4 ноября", — добавил эксперт.

Он отметил, что, предвидя выход США, из соглашения большинство транснациональных компаний уже приготовились к выходу из Ирана. В то же время, те, по его словам, "у кого имеется ограниченное присутствие в США и повышенный аппетит к риску", не сильно тревожатся сворачиванием своего бизнеса в Иране.

УШЛИ И НЕ ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

Несмотря на то, что все члены "шестерки" заявили о своей приверженности соглашению с Ираном, бизнес живет по своим правилам. Математика довольно проста — если доходы в Иране меньше доходов в США, то вероятность того, что компания уйдет с иранского рынка высока.

По данным агентства Блумберг о своем уходе из Ирана уже объявили такие гиганты, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens.

Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали РИА новости, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.

До введения санкций представители госдепа и минфина США проводили встречи со своими партнерами за рубежом для разъяснения американской позиции. Однако, высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности, рассказал РИА Новости, что США не представили четкого руководства по тому, какие могут быть исключения при введении вторичных санкций для компаний.

Американские законодатели предостерегают европейцев: обойти санкции не получится. Накануне сенаторы от Республиканской партии направили соответствующее письмо в посольства Германии, Франции и Великобритании в США, сообщает новостной портал t-online.de.

В своем послании они призвали страны соблюдать "все американские санкции", отметив, что попытки "уклониться от американских законов или подорвать их" вызовут "особенное беспокойство". Высокопоставленный представитель госдепа также ранее заявил журналистам, что администрация Трампа "не будет стесняться" наказывать иностранные компании, которые не соблюдают санкционный режим.

По мнению Ваеза, "министерство финансов выглядит заинтересованным в наказании нескольких иностранных фирм на ранних сроках, чтобы преподать другим урок и сдержать их от ведения бизнеса с Ираном".

"Ведомство может теоретически это сделать уже в предстоящие несколько недель", — считает эксперт. Он пояснил, что есть некоторые маленькие и средние европейские и азиатские компании, и есть несколько более крупных китайских и российских фирм, которые все еще находятся в Иране. Они могут в перспективе стать объектом санкций США.

При этом Ваез добавил, что окончательный результат зависит от того, какие механизмы остальные члены СВПД применят для защиты своих компаний против санкций США и для сдерживания американских властей от применения таких мер.